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日本最大公路服務休息站 將引進台南農產商品

2023/3/10 15:41
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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南15家農會及食品業者參加東京食品展，台南市政府今天表示，日本最大的公路服務休息站「前橋赤城道の駅」，將引進台南農產商品，讓日本旅客停靠休息品嘗台南美味。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本群馬縣前橋市長山本龍得知台南組團參加東京食品展，特別指派負責「道の駅」站長星野圭佑、觀光政策課室長柴崎徹等人到場了解商品，且對台灣急凍鮮果、果汁與果乾等相當驚艷。前橋市也規畫在休息站舉辦「台南祭」活動。

台南市政府農業局長李建裕表示，日治時期台南市最後一任市長羽鳥又男，來自群馬縣前橋市，這個緣份讓台南市和前橋市搭起友誼之橋，希望今年3月21日在前橋市開幕的「前橋赤城道の駅」，引進包括台南在內的台灣農特產。

前橋市臨靠赤城山，是群馬縣廳所在地，即將開幕的「前橋赤城道の駅」，佔地近700公頃，將是日本最大的公路服務休息站，站內規畫六大區塊，涵蓋食、購、遊、交流、體驗、休憩等。

目前，前橋市規畫為期7天的「台南祭」，預定引進台南時令鮮果、鳳梨、芒果、鮮果加工品、果汁、果乾與水產等。（編輯：黃世雅）1120310

#台南市
#日本
#前橋市
李建裕
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