因疫情中斷2年 花蓮偏鄉義診義剪回來了

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因COVID-19疫情而中斷的偏鄉義診、義剪活動12日在花蓮縣光華國小登場，牙醫師與助理為社區民眾、小朋友看診，並做口腔衛教。中央社記者李先鳳攝 112年3月12日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）因疫情而中斷的偏鄉義診、義剪活動，今天在花蓮縣光華國小登場，校長張世璿感謝沙龍髮廊、台大牙醫師等20多人幫學童和社區家長剪頭髮、檢查牙齒塗氟，讓大家身心更整潔健康。

張世璿接受中央社記者訪問表示，6年前和啟源文教基金會、台北市七星扶輪社、日本枚方扶輪社結緣，從新城國小開始義診、義剪活動，前2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫停，近期疫情趨緩，感謝愛心團隊來到學校義診、義剪。

張世璿說，安排在學校風雨操場進行活動，全校共72名學生，今天有十多個小朋友到場，加上社區家長、光華村福氣站的爺爺奶奶，約數十人參加。

參與義診的牙醫簡碩宏指出，受到啟源文教基金會感召，許多牙醫師主動參與到包括花東等地區各偏鄉義診，此次有6名牙醫師、2名助理為社區民眾及小朋友看診；因花蓮幅員廣，有些長輩可能無法到醫院診所看牙，藉此機會協助檢查，並做口腔衛教。

台北市七星扶輪社3522地區總監葉再成說，結合髮廊義剪團隊、台大牙醫師等到偏鄉為弱勢進行義診、義剪，有助疾病預防，彌平城鄉醫療不均；此外學童學前教育，如識字等也是重點，每學期開學前會配合學校安排正音班，這都是參與各社區發展、為地方付出，將會持續努力。

啟源文教基金會執行長徐壽美表示，基金會在民國88年創立，創會董事長張文魁被喻為「台灣牙周病學之父」，基金會關注文化、藝術、社會福利等，藉由各項活動推廣，以及獎助學金發送，將愛心散布到台灣偏鄉。（編輯：陳仁華）1120312