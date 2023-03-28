議員質疑列管4政策說謊 北市府：作法公開透明

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北28日電）台北市議員林延鳳指出，市長蔣萬安在市政會議提及已追蹤列管都市再生等4項重要政策，但列管時間延遲質疑市府說謊。北市府今天表示，有追蹤進度且公開並未說謊。

蔣萬安上任將滿3個月，上午在市政會議聆聽北市府研究發展考核委員會報告關於都市再生、務實交通、幸福育兒、長者關懷的4項重要政策後表示，3個月期間完成許多事，除在首長共識營擬定未來施政方向且有持續落實各政策。

民進黨台北市議員林延鳳透過群組發布資料指出，北市府在3個月期間未列管4項政策，直到副市長李四川在日前招集各局處開會才討論列管內容。

她說，3月初向北市府索取列管政策資料，3天後才收到公文稱在擬定辦理，且未說明各局處列管政策及執行進度，25日再發公文要求提供資料，市府昨天以會議紀錄還在呈報當回應，但研考會今天卻在市政會議報告相關內容，列管政策時間早延遲，質疑市府說謊。

她表示，北市府提出列管4項政策內容，不應只限於市政白皮書，還要包含蔣萬安在選舉公報內容及對外受訪對市民承諾等細項。

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北市府發言人王秋冬回應，1月14日至15日召開首長共識營確認推動後續市政議題，並分為工務組及非工務組執行且各提4項主題，後續由他開協調會確認執行方向及追蹤進度。

他說，北市研考會在今天的市政會議提出進度是短期施政重點，非全是市政白皮書內容，且李四川先前主持會議時已定案，要求研考會4月份起列管市政白皮書內容，並通知各局處按期報告執行進度，每年1月、7月定期更新市政白皮書並提供議會，作法公開透明未說謊。（編輯：方沛清）1120328