更多編輯台推薦新聞：
英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪
生活

英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中房屋倒塌壓隔壁工地工人1死2待援 市府：勒令停工並究責
首頁 / 地方

花蓮雞蛋供應減少 消保官及調查站稽查盤商防哄抬

2023/3/30 13:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）近期雞蛋荒，花蓮蛋源減供5成，為避免蛋價哄抬，花蓮縣府消保官與調查站稽查雞蛋盤商，目前盤價每斤新台幣70至80元間，尚在正常波動範圍，並無囤積居奇狀況。

花蓮縣政府農業處說明，花蓮蛋源不足，仰賴屏東、台東供應，每週平均4000箱、每箱20公斤，近期屏東供貨不穩定，上週只有2000箱，不過目前進口蛋已鋪貨，希望能減輕供蛋不足情況。

縣府今天發布新聞資料指出，消保官與調查站28日至花蓮3家大型盤商稽查，實地訪查，雞蛋盤商每週固定進貨2次，到貨後隨即依合約供應給早餐店及通路販賣業者，不會零售。

蛋行盤商表示，原本每箱蛋盤價約910到950元，但近期雞蛋產區發生大規模禽流感疫情，雞蛋供應量減少，加上北部盤商跨區收購雞蛋，前往大台北地區販售，導致花蓮市場雞蛋需求吃緊，價格上漲。

縣府指出，目前每箱雞蛋盤價大概約在1200元至1220元、常溫白蛋盤價1斤約70元至75元、常溫紅殼盤價1斤約80元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消保官、調查站人員初步認為市場價格波動尚在正常範圍內，應無囤積居奇違法狀況，目前也沒有收到民眾投訴囤蛋高價賣出狀況，未來會不定時查訪，維護消費者權益。

花蓮縣調查站組長徐慶隆表示，民眾若有發現人為不當操作，刻意哄抬物價、壟斷物資等行為，可隨時向調查站人員通報，經查獲可依刑法第251條「妨害農工商」罪或依公平交易法偵辦。（編輯：陳仁華）1120330

#花蓮縣
#花蓮縣府
#徐慶隆
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族