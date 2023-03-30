花蓮雞蛋供應減少 消保官及調查站稽查盤商防哄抬

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）近期雞蛋荒，花蓮蛋源減供5成，為避免蛋價哄抬，花蓮縣府消保官與調查站稽查雞蛋盤商，目前盤價每斤新台幣70至80元間，尚在正常波動範圍，並無囤積居奇狀況。

花蓮縣政府農業處說明，花蓮蛋源不足，仰賴屏東、台東供應，每週平均4000箱、每箱20公斤，近期屏東供貨不穩定，上週只有2000箱，不過目前進口蛋已鋪貨，希望能減輕供蛋不足情況。

縣府今天發布新聞資料指出，消保官與調查站28日至花蓮3家大型盤商稽查，實地訪查，雞蛋盤商每週固定進貨2次，到貨後隨即依合約供應給早餐店及通路販賣業者，不會零售。

蛋行盤商表示，原本每箱蛋盤價約910到950元，但近期雞蛋產區發生大規模禽流感疫情，雞蛋供應量減少，加上北部盤商跨區收購雞蛋，前往大台北地區販售，導致花蓮市場雞蛋需求吃緊，價格上漲。

縣府指出，目前每箱雞蛋盤價大概約在1200元至1220元、常溫白蛋盤價1斤約70元至75元、常溫紅殼盤價1斤約80元。

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消保官、調查站人員初步認為市場價格波動尚在正常範圍內，應無囤積居奇違法狀況，目前也沒有收到民眾投訴囤蛋高價賣出狀況，未來會不定時查訪，維護消費者權益。

花蓮縣調查站組長徐慶隆表示，民眾若有發現人為不當操作，刻意哄抬物價、壟斷物資等行為，可隨時向調查站人員通報，經查獲可依刑法第251條「妨害農工商」罪或依公平交易法偵辦。（編輯：陳仁華）1120330