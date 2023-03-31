迎戰清明連假車潮 花蓮警方加強景區交管人力

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清明兒童5天連假將至，花蓮警方針對台9線、台8線沿線景點、火車站周邊及公墓或祭祀場所加派警力，維持交通順暢。圖為過往連假蘇花路廊交通管制情形。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年3月31日

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）清明兒童5天連假將到，花蓮旅宿住房率超過8成，預估將湧入大量車潮，花蓮警方針對台9線、台8線沿線景點、火車站周邊及公墓或祭祀場所加派警力，維持交通順暢。

公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊南下車流將於假期前段（4月1日至4月2日）陸續湧現，並於4月1日達到高峰。

新城警分局發布新聞資料指出，針對蘇花路廊車潮，預估沿線景點及轄內7處公墓將是人潮聚集地，易壅塞路段將安排彈性交通管理，配合公路總局實施指定時段禁行21公噸以上大貨車管制及尖峰時段大客車優先通行措施。

花蓮警分局發布新聞資料指出，已於連假前1週監控祭祀場所與交通熱點流量，以利編排警力維護交通順暢，連假期間於花蓮市中正路、中山路等路段設置交通錐及連桿，禁止車輛迴轉及臨停。

花蓮警分局指出，針對火車站周邊及東大門夜市編排固定交通崗哨，預計每日投入200人次警力維持市區交通順暢。（編輯：郭諭儒）1120331