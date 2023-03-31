北市兒童節活動 國小以下4月自選一日下課40分鐘

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）兒童節將至，台北市長蔣萬安宣布，各校可選一天「翻轉上下課」，上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生自由運用；還有班班智慧大螢幕、降低幼兒園師生比等政策。

台北市教育局今舉行2023台北兒童月系列活動記者會，蔣萬安宣布，準備了「翻轉上下課」、「降低幼兒園師生比」及「班班智慧大螢幕」3大禮物送給學童。

蔣萬安表示，學校可在4月選擇一天翻轉上下課時間，上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生可以做自己想做的事，如閱讀、下棋、運動或跟同學聊天等，成為自己學習的主人。

此外，為優化幼兒園教保服務品質，北市將全面盤點各行政區公共化量能及招生情形，以分年、分區域及增班設園等方式，降低幼兒園師生比，3年內達成全面調降幼兒師生比至1比12。

蔣萬安並表示，要完成北市數位學習基礎設備最後一哩路「班班智慧大螢幕」。教育局說，已於高國中小一般班級教室（含集中式特教班、體育班、藝才班及資優班）建置智慧未來教室，截至111學年度，已完成國小三至六年級及國高中至少2個年級教室大尺寸觸控螢幕建置，共6161班。

教育局表示，112年預計再投入近新台幣7000萬元，完成全市國高中一般班級教室內大尺寸觸控螢幕之建置，112年達國小三年級以上教室大尺寸觸控螢幕建置100%。

教育局說，北市推動科技輔助教學多年，學校課堂以大尺寸觸控螢幕結合行動載具使用，能夠發展出師生間即時互動、作業派送及評量測驗等最佳模式。

教育局指出，2023兒童月以「永續愛Taipei、自主Fun心玩」為主題辦理一系列活動，包含4月各週末親子系列學習活動、4月22日「Funny Taipei兒童樂學園」等，並彙集許多抽獎好禮及優惠。（編輯：李錫璋）1120331