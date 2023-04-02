蔣萬安上任百天捷運政績遭指正 1小時後修改貼文

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北2日電）台北市長蔣萬安就職滿100天，他將「捷運南環段已決標」納入這段期間政績。里長說，南環段僅1區段標決標，請蔣萬安了解清楚現況。對此，蔣萬安在1小時後修改貼文。

蔣萬安今天上午在臉書（Facebook）發布「市府團隊的一百天成績單」影片，細數上任100天以來究竟做了哪些事，包含捷運南環段已決標。

不過，台北市文山區華興里長陳峙穎隨後在臉書發文指出，南環段總共有6座地下車站，目前只有2座車站決標，蔣萬安的說法恐怕會造成對南環段期待數十年文山區市民誤會、期待落空，請蔣萬安了解清楚現況後修正內容。

社民黨台北市議員苗博雅也在臉書發文質疑，蔣萬安上任100天仍搞不清楚捷運進度，誆騙市民決標不到一半的南環段已決標，且蔣萬安條列的政績中有好幾項是「未完成」或「只有開會沒有進度」甚至「別人的政績」，呼籲蔣萬安加緊用功，不要再鬧這種笑話。

在陳峙穎提醒1小時後，蔣萬安的臉書貼文修改為「捷運南環段CF670A區段已決標」。

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台北市政府副發言人徐政璿以簡訊告訴媒體指出，蔣萬安臉書談及「南環段完成決標」指的是南環段CF670A區段標決標，為避免民眾誤會，臉書貼文與新聞稿都已補充說明。

捷運南環段全長約5.9公里，規劃設置6座地下車站及6段潛盾隧道，分為CF670及CF670A區段標施作，其中CF670A區段標（Y01站及Y1A站）在3月15日決標，最快會在6月開工、民國121年4月完工；CF670區段標則仍在規劃招標中。（編輯：戴光育）1120402