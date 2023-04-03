竹市湳中街燕子過境下「黃金雨」 市府加強清消

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）新竹市湳中街附近電線上，近日出現過境燕子聚集下起「黃金雨」，連同道路、車輛都遭殃，民眾憂心鳥屎會有衛生疑慮，新竹市政府今天表示，獲報後加強清洗並消毒。

住在湳中街附近的陳姓居民向中央社記者表示，她經常下午近傍晚時分出去運動，最近就發現大量燕子出沒於湳中街，大概每天約傍晚6時燕子會一大群開始出現並聚集，為不被鳥屎噴到，她已避免晚上出門。

另一名彭姓居民也說，這群燕子的排泄物數量驚人，附近停放的車子都沾滿鳥屎，讓居民相當困擾，也憂心鳥糞會有衛生疑慮。

新竹市政府產發處向記者表示，近日接獲民眾陳情在湳中街附近電線上出現大量燕子，初步判定這些燕子為家燕或赤腰燕，屬候鳥，也是野生動物在自然遷徙群聚的景觀。

產發處指出，燕子主要的排泄時間，會集中在黃昏剛覓食完，且會直接排泄在停棲位置，對此，建議住戶可在地上放些報紙或紙板方便清理。

至於燕子排放的排泄物造成環境髒亂問題，環保局表示，針對受影響區域，加強相關公共區域環境清潔並消毒，讓環境汙染問題降到最低。（編輯：陳仁華）1120403