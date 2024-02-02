高雄衛生局抽驗年節食品 4件不合格

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）農曆春節將至，高雄市衛生局今天公布年節食品抽驗及稽查結果，73家業者總計抽驗119件，其中3件蔬果農藥殘留不符規定、1件休閒食品著色劑標示與檢驗結果不符，不合格率3.4%。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，為維護市民春節期間食品衛生安全，衛生局去年底到高雄市超市、量販店、果菜市場、食品製造業及知名年菜餐廳等73家業者執行年節應景食品抽驗，總計抽驗119件。

其中3件蔬果農藥殘留不符規定、1件休閒即食食品著色劑標示與檢驗結果不符，抽驗結果不合格率3.4%。違規產品中，1件蔬果已依法處辦，其餘3件包含1件休閒即食食品及2件蔬果的供應商來源於外縣市，已移請轄管衛生局處辦。

衛生局說明，此次抽驗119件應景年節食品，包含新鮮蔬果32件、休閒即食食品（糖果、蜜餞）22件、肉加工品10件、水產加工製品9件、水產品11件、堅果類7件、糕粿6件、即食食品5件、醬料4件、麵濕製品4件、火鍋湯底6件、竹笙及蘑菇等食品3件。

檢驗項目包括農藥殘留、A型肝炎病毒、防腐劑、著色劑、甜味劑、漂白劑、動物用藥、硼酸、真菌毒素、順丁烯二酸、衛生標準及重金屬等項。

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此外，為保障民眾食用年菜安全，衛生局擇選5家年菜餐廳業者，依食品良好衛生規範準則查核作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目稽查，查核結果皆符合規定。

衛生局提醒，為避免食入農藥殘留蔬果，建議消費者盡量選購當季蔬果，清洗時多浸泡後以流動的水沖洗再分切，以降低農產品農藥殘留的風險。衛生局也表示，將持續加強抽驗年節應景食品，保障消費者飲食安全。（編輯：郭諭儒）1130202