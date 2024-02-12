宜蘭新舊寮山徑串聯林道 連結新寮及舊寮瀑布步道

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭冬山新舊寮山徑串聯林道於民國111年因豪雨造成路基流失，經公所修復後於今年1月21日完工，重新打通連接新寮及舊寮瀑布步道，提供一條半日遊的登山路徑。

冬山鄉公所觀光產業發展所長江立偉告訴中央社記者，冬山鄉內的新寮瀑布步道及舊寮瀑布步道都屬熱門登山步道，原本沒有相通，公所在山區稜線闢建全長4.1公里的新舊寮山徑串聯林道連接，3年前完工開放，讓遊客從新寮瀑布步道上山，走串聯林道，再轉入舊寮瀑布步道下山；或從舊寮瀑布步道上山，由新寮瀑布步道下山，一般山友腳程，走一趟約4個小時。

他說，新舊寮山徑串聯林道位在海拔570公尺制高點，可眺望蘭陽平原與龜山島，擁有極佳視野。前年10月，串聯林道因連續豪雨沖刷，路基流失50公尺，造成新寮及舊寮瀑布步道的連接山路中斷，公所之後編列新台幣1700萬元經費修復，增設人行小橋，避免雨後溪水暴漲阻斷去路。

新寮及舊寮瀑布步道位於中山休閒農業區，附近還有仁山植物園人氣景點，每天都有不少民眾前往登山踏青。

此外，新寮瀑布步道全長1.2公里，步道終點為新寮瀑布，遊客可以隔不到80公尺的距離，欣賞高30多公尺、水量終年充沛的瀑布傾洩而下，體驗森林芬多精與瀑布水氣。

舊寮瀑布步道1.1公里，步道終點有中山瀑布（舊寮瀑布）。（編輯：林恕暉）1130212