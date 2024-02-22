新北動物之家推認養貓咪 2月底前送硬殼式提籠

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市政府動保處指出，2月22日是日本「貓之日」，為推廣認養貓咪有益健康活動，2月底前在8所動物之家認養貓咪，將可獲得動物之家加碼贈送貓咪硬殼式提籠。

動保處表示，每天有貓在身旁是一件很幸福的事，新北市8所動物之家共收容163隻貓，包含虎斑貓、賓士貓、黑貓、白貓、大黃貓等，各有特色。

新北市動物之家收容的貓咪，動保處指出，大多為民眾通報因傷救援入所，或是剛離開母貓懷抱的小貓；少部分是飼主無法再飼養，部分是習慣在外獨立生活的遊盪貓，也有偷離家對外界好奇的貓咪。

動保處獸醫師陳鉅尹表示，貓咪的飼養基本技巧，餵食普通乾飼料，就可以養出健康貓咪，飼養貓咪要特別注意給予飲用水，夏季要小心中暑，冬季需保溫，平時清理貓砂，無需特別遛貓，照顧上也不太用操太多心。

飼養貓咪，動保處指出，最大注意事項就是居家安全，門窗要有防範措施，避免掉落，外出時一定要用硬式運輸籠，避免貓咪因驚嚇爆衝而破壞籠具逃逸。

動保處表示，養貓非常有療癒人心效果，特別適合北部民眾飼養，2月22日是日本「貓之日」，動保處為推廣認養貓咪有益健康活動，即日起至2月底至新北市8所動物之家認養貓咪，將可獲贈硬殼式提籠1個，以保障貓咪行的安全。

2的日文發音類似貓叫聲「喵」，2月22日因此成為日本的「貓之日」。（編輯：戴光育）1130222