恆春鎮時隔5年現鼬獾狂犬病 縣府籲犬貓施打疫苗

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣恆春鎮今年2月再度出現狂犬病陽性鼬獾，縣府表示，上一例鼬獾狂犬病出現在民國108年，呼籲民眾攜帶犬貓施打疫苗，若發現食肉野生動物死傷，通報防疫所送驗狂犬病。

屏東縣政府動物防疫所表示，恆春鎮時隔5年再度出現鼬獾狂犬病，為避免疫情擴及犬貓危害人畜安全，已與恆春鎮公所合作，從3月5日至3月15日將在恆春鎮各里展開共計12場次犬貓狂犬病疫苗巡迴注射，民眾攜帶3月齡以上犬貓及身分證參加，保障自己及毛小孩安康。

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動物防疫所說明，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，呼籲民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，確保家中毛小孩及自身安全。

屏東縣動物防疫所呼籲，若未每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將依動物傳染病防治條例處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1130223