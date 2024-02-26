元宵假期客家掃墓高峰 苗縣墓地火警逾百件

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗客家傳統習俗多在元宵節過後開始「掛紙」掃墓，因部分民眾燃燒紙錢、鞭炮不慎引發火警頻傳。

客家族群掃墓俗稱「掛紙」，苗栗地區客家聚落，多在元宵節隔天（農曆正月16）掃墓，隨時代變遷，逐漸選在元宵節前後至清明節前的週末假日，以方便在外縣市的宗親返鄉祭祖。

今年元宵節適逢週末假期，也是苗栗客家掃墓首波高峰，苗栗縣消防局今天表示，24、25日雜草暨公墓火災案件達118件，其中以通霄鎮50件最多，其次苑裡鎮20件，累計全縣自農曆春節過後到目前已發生146件雜草暨公墓火災案件。

連續2天，各分隊消防員疲於奔命，有消防員指出，曾經忙到連續跑4、5趟公墓火警，「各地都在燒 ，得馬不停蹄到各處支援」。

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苗栗縣消防局搶救科科長曹春風指出，縣內各鄉鎮市公所共計180處公墓，春節過後至清明節為縣內客家掃墓重點期間，呼籲民眾掃墓慎終追遠，務必「4不2記得」，不用火除草、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟煙蒂；記得滅餘燼、記得收垃圾，防範引發墓地雜草山林火災。

曹春風表示，消防局也將配合各鄉鎮市公所，於各公墓地出入口備置大型水桶注滿水供民眾澆熄餘燼，派遣消防人、車懸掛防火標語、播放宣導語音，對於歷年常發生火災地形崎嶇搶救不易墓地辦理搶救部署演練，利用無人機科技救災增進搶救效率。（編輯：張銘坤）1130226