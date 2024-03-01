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新北通過新莊、中和都更重建 可提升消防公安

2024/3/1 15:00（3/1 15:06 更新）
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新北市政府都市更新處1日表示，都更大會通過新莊區民安路及建安街所圍的街廓都更案（圖），基地約407坪，重建後，興建地上19層及地下4層的集合住宅大樓。（新北都更處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年3月1日
新北市政府都市更新處1日表示，都更大會通過新莊區民安路及建安街所圍的街廓都更案（圖），基地約407坪，重建後，興建地上19層及地下4層的集合住宅大樓。（新北都更處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年3月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府都市更新處表示，今天都更大會通過新莊區都更重建集合住宅案、中和區都更重建住商混合大樓案。2件都更案分別有88與329戶，可提升消防、公共安全。

都更處表示，今天新北都更大會通過的兩件重建專案計畫，位於新莊區民安路及建安街所圍的街廓，基地約407坪，重建後，興建地上19層及地下4層的集合住宅大樓。完工後，將有88戶，其中有3間店鋪。

另外一件中和區連城路340巷及新生街所圍街廓案，基地約913坪，重建後興建地上22層及地下6層的住商混合大樓。完工後，將有329戶，其中有14間店鋪。

都更處說，兩案重建後都有留4公尺寬人行步道，並以「銀級綠建築」、「耐震設計標章」，增加建築物與鄰近地區的公共與消防安全，幫助老屋翻新，翻轉城市風貌。

都市更新處處長林炳勳透過新聞稿表示，新北都更重建專案計畫，協助全體地主同意且案情零爭議、採協定合建或自行實施的都更案件，快速通關。今天大會審議通過的兩案，將等後續事業計畫核定，就可申請建造執照，進入重建階段。（編輯：林恕暉）1130301

新北市政府都市更新處1日表示，都更大會通過中和區連城路340巷及新生街所圍街廓案（圖），基地約913坪，重建後興建地上22層及地下6層的住商混合大樓。（新北都更處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年3月1日
新北市政府都市更新處1日表示，都更大會通過中和區連城路340巷及新生街所圍街廓案（圖），基地約913坪，重建後興建地上22層及地下6層的住商混合大樓。（新北都更處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年3月1日
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