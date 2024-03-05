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中國前女同事求助資金 台中7旬男子險遭詐

2024/3/5 14:37（3/5 15:06 更新）
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台中市7旬呂姓男子（前左）曾在中國某公司擔任顧問，他日前接獲1名女子電話，稱公司設備損壞需資金協助，呂男到銀行要匯款時行員察覺有異報案，警方到場協助，避免男子遭騙損失金錢。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年3月5日
台中市7旬呂姓男子（前左）曾在中國某公司擔任顧問，他日前接獲1名女子電話，稱公司設備損壞需資金協助，呂男到銀行要匯款時行員察覺有異報案，警方到場協助，避免男子遭騙損失金錢。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年3月5日
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（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市7旬呂姓男子曾在中國某公司擔任顧問，他日前接獲1名女子電話，稱公司設備損壞需資金協助，呂男到銀行要匯款時行員察覺有異報案，警方到場勸說是詐騙手法，他才打消匯款念頭。

台中市政府警察局烏日分局今天表示，烏日派出所今年2月27日中午接獲台中銀行烏日分行行員報案稱，有人要匯款到陌生帳戶，疑似遭詐騙須員警到場協助。

警方到場後，得知70歲呂姓男子要匯款新台幣6萬2000元購買零件，員警詢問他要購買何種零件、目前任職公司名稱及匯款戶名是否認識，但呂男對於細節都無法回答。

呂男向警方表示，他10多年前在中國某公司擔任顧問，日前接獲一通聲音相似他當時服務公司的女性友人來電，女子宣稱公司零件損壞，希望呂男匯款相助購買。

警方得知後，向他解釋狀況屬於詐騙集團常見的「假親友」詐騙手法，通常都會宣稱自己有急用需借錢應急，或是投資詐財，誘騙被害人匯款至指定帳戶，經警方說明後，呂男才瞭解是詐騙手法，並打消匯款念頭。

經警方進一步確認，呂男原先要匯款的帳戶已遭165反詐專線列為警示帳戶，他並感謝行員與警方及時協助，避免遭騙損失金錢。（編輯：李亨山）1130305

#中國
#台中市
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