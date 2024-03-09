國際攀樹錦標賽台中登場 9國45名選手競技

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中9日電）2024台灣樹木保護嘉年華暨TWTCC台灣攀樹國際錦標賽今天在台中登場，來自9國的45名攀樹選手同場競技，首日將取前10名入圍者進入明天的決賽。

由台中市建設局與台灣都市林健康美化協會共同主辦的「2024台灣樹木保護嘉年華暨TWTCC台灣攀樹國際錦標賽」今天起連續2天在台中公園舉行，台中市副市長黃國榮代表在開幕式中歡迎各國選手的到來，他還帶領大家一起丟龍形豆袋敲鑼為賽事拉開序幕。

爬樹也能成為國際賽事，許多民眾都感到好奇，主辦單位在賽前提供620個體驗名額，結果一開放網路報名即秒殺，會場許多年輕爸媽帶著小朋友在體驗區，由教練指導如何攀樹，家長表示，想要讓小孩可以體驗各種不同的活動，知道有這項活動立即上網報名。

黃國榮、台中市建設局長陳大田及運動局長李昱叡也是躍躍欲試，在現場人員的協助下，戴上安全帶及安全帽登上樹梢，黃國榮表示，他完全沒有懼高症，在高處除了視野更好，還能感受到一股清涼。

陳大田指出，這次有來自9國的45名攀樹選手前來競技，還有多名國際裁判到來，選手將透過工作攀爬、空中救援、速度攀爬、上攀項目、豆袋投擲等項目完成競賽，總合成績前10名者可進入明天的決賽。

陳大田說，攀樹師在樹木保護扮演重要角色，部分樹木的檢查或修剪，光靠吊車等機械設備無法完成，需要搭配攀樹師藉由繩索徒手爬上樹冠層作業，補機械設備的不足，攀樹師身上的攀樹繩索等設備，1套近新台幣10萬元，安全性都需經國際專業機構認證合格。

來自香港的攀樹師馬經倫指出，他也是國際樹藝協會（ISA）理事，想要取得攀樹師證照要經過ISA考核，台灣也是其中一個可以舉辦考核的地方，目前台灣取得證照的攀樹師約60名，薪水1天約8000元。（編輯：黃世雅）1130309

2024台灣攀樹國際錦標賽9日起在台中公園展開，台中市副市長黃國榮（右2）、建設局長陳大田（右3）等人也在工作人員協助下，現場體驗攀樹樂趣。中央社記者郝雪卿攝 113年3月9日