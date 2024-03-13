新北三峽山區發現溶屍 警識破為拍戲道具

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（中央社記者楊侃儒新北13日電）家住新北市淡水的陳先生昨晚預定帶家人到三峽山區賞螢，因店家採預約制賞螢，於是準備返家，途中在溪邊發現一具溶屍，立刻報警，警方到場查證後，識破為拍戲道具。

新北市三峽分局今天發布新聞稿表示，陳先生一家人原本預定昨天晚上到三峽成福山區賞螢，因賞螢店家採預約制，於是準備返家，他途中發現溪邊有處被圍上黃色封鎖線，走進一看，發現封鎖線內有具屍體，立刻報警。

三峽警方獲報後，立即組專案小組前往偵辦，並請鑑識中心支援，最後根據清潔隊員提供的資料，及現場鑑識巡官陳偉曦發現旁邊散落各式道具，輕易識破這具溶屍為拍戲道具。

三峽分局表示，今年31歲的陳偉曦，大學念醫檢系，先考上台灣警察專科學校科技偵查科，警專畢業後到保二刑大擔任刑警，由於醫檢系背景，喜歡看鑑識影集「CSI犯罪現場」，於是報考三等鑑識特考，在眾多警大鑑識系科班出身的競爭對手下脫穎而出，從偵查佐晉升為鑑識中心的鑑識巡官，分派到三峽分局服務。

陳偉曦接受中央社記者電訪時表示，當天透過現場的蛛絲馬跡及清潔隊員撈出部分垃圾廢棄物，加上現場無味道，進一步檢查發現這具溶屍手腕、關節處有螺絲、鋼釘，加上身上有保麗龍、塑膠，顯示這具溶屍為拍攝戲道具。

三峽分局表示，這具屍體是懸疑推理電視劇「誰是被害者」劇組所使用的道具，外觀做得維妙維肖，讓第一時間獲報趕抵的員警都上當，至於亂丟道具的責任歸屬，將聯繫相關單位，釐清後續責任。（編輯：林恕暉）1130313