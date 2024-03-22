竹市大同108基地將關閉 文史書房搬遷續服務

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市「大同108舊城再生基地」將關閉，轉型成「新竹市住宅中心辦公室」。位在建物1樓的「或者文史書房」表示，將遷至愛文街空間，以預約制方式繼續提供閱讀及文史資料搜羅等服務。

竹市府今天發布新聞稿指出，大同路108號前身是新竹市知名老字號「新陶芳餐館」，為日治時代洋樓，透過都市計畫變更回饋，由民間捐贈捐贈公共設施用地，市府於2016年揭牌成立「大同108舊城再生基地」，不定期辦工作坊、假日市集等活動。

市府表示，考量大同108已過7個年頭，為符合公眾利益使用，並配合中央推動多元居住政策，需要一處便民洽公的公眾空間，故將此處轉化「住宅中心辦公室」，將以推廣中央住宅福利及都更政策為主等涉及民眾住宅福利相關業務。

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自2020年起受竹市府委託進駐大同108的「鴻梅文創」昨天發佈公告指出，團隊於經營期間舉辦導覽培訓課程、手作工作坊、主題展覽及市集、舊城街區探索採集資料等活動，以多元企劃讓民眾瞭解新竹文化、活化舊城街區，並在1樓規劃「或者文史書房」，提供新竹地方、台灣歷史等相關文史書籍。

鴻梅文創表示，為因應竹市府將更新空間使用，「或者文史書房」已於3月20日起暫停對外開放，將遷至愛文街空間，並改採預約制方式提供民眾閱讀及文史資料搜羅等服務。（編輯：張銘坤）1130322