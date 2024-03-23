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新店太平宮開漳聖王聖誕 捐287萬獎學金

2024/3/23 18:05（3/23 18:11 更新）
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新北市新店區太平宮23日舉辦「開漳聖王聖誕千秋」活動，除捐贈獎助學金給區內各級公立學校外，也捐出新台幣100萬元給新店區公所，將做為急難救助經費之用。中央社記者楊侃儒攝 113年3月23日
新北市新店區太平宮23日舉辦「開漳聖王聖誕千秋」活動，除捐贈獎助學金給區內各級公立學校外，也捐出新台幣100萬元給新店區公所，將做為急難救助經費之用。中央社記者楊侃儒攝 113年3月23日
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（中央社記者楊侃儒新北23日電）新北市新店區太平宮今天舉辦開漳聖王聖誕千秋活動，捐贈獎助學金新台幣287萬餘元給區內各級公立學校，共1449位同學獲得。張同學表示會把獎學金用在家用，減輕家中經濟負擔。

太平宮董事長黃朝安告訴中央社記者，捐贈獎助學金已有數十年，透過學校申請，幫助生活上遭遇困難的學生，也鼓勵學生積極向學。今天也捐贈100萬元給新店區公所做為急難救助經費，協助新店區弱勢及生活有困境的民眾。

安坑國小張同學向中央社記者表示，很開心能獲得獎助學金，他說平時跟奶奶一起住，「會將這筆錢用於家用，減輕奶奶的金錢壓力以及家裡生活負擔。」

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出席活動的安康國中校長張順榮致詞表示，獎助學金對家裡環境比較不好的同學來說幫助很大，讓這些同學可以學得更好、活得更好。

今天前往參加活動的新北市副市長朱惕之致詞表示，開漳聖王帶給新店區平安與福氣，感謝太平宮照顧弱勢家庭及學生，讓孩子在求學成長過程得到幫助，各級學校也看見孩子的需要，協助申請獎助學金，讓孩子學習過程不會中斷。（編輯：林恕暉）1130323

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