新店太平宮開漳聖王聖誕 捐287萬獎學金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北23日電）新北市新店區太平宮今天舉辦開漳聖王聖誕千秋活動，捐贈獎助學金新台幣287萬餘元給區內各級公立學校，共1449位同學獲得。張同學表示會把獎學金用在家用，減輕家中經濟負擔。

太平宮董事長黃朝安告訴中央社記者，捐贈獎助學金已有數十年，透過學校申請，幫助生活上遭遇困難的學生，也鼓勵學生積極向學。今天也捐贈100萬元給新店區公所做為急難救助經費，協助新店區弱勢及生活有困境的民眾。

安坑國小張同學向中央社記者表示，很開心能獲得獎助學金，他說平時跟奶奶一起住，「會將這筆錢用於家用，減輕奶奶的金錢壓力以及家裡生活負擔。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

出席活動的安康國中校長張順榮致詞表示，獎助學金對家裡環境比較不好的同學來說幫助很大，讓這些同學可以學得更好、活得更好。

今天前往參加活動的新北市副市長朱惕之致詞表示，開漳聖王帶給新店區平安與福氣，感謝太平宮照顧弱勢家庭及學生，讓孩子在求學成長過程得到幫助，各級學校也看見孩子的需要，協助申請獎助學金，讓孩子學習過程不會中斷。（編輯：林恕暉）1130323