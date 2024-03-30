挑戰滯空飛行 高市學生手擲機飛行大賽

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）連續舉辦8年的高雄市學生手擲機飛行大賽，今天在大榮中學進行，共67校、121名國中小學生參賽。經過激烈競賽，由楠梓國中蘇俁瑞、前峰國小呂睿晨分別勇奪第1名。

由高雄市教育局舉辦的112學年度國民中小學手擲機飛行大賽，今年也是歷屆參賽人數最多的一次。其中，國小組（高年級）30校、54名學生；國中組37校、67人參賽。

競賽由主辦單位提供指定材料，國小組參賽選手賽前完成作品，上午比賽飛行功能；國中組參賽學生須現場親手製作飛行器各部元件，包括機身、機翼、尾翼等。在完成元件組裝後，須以不使用外部動力方式，下午進行拋擲升空，以空中滯留時間計算成績高低。

教育局表示，比賽挑戰從製作、飛行全部DIY，現場刺激熱鬧有趣。尤其現場競賽天候、氣流與風速等，考驗參賽學生創意與反應，對國中生是一項具相當難度全方位挑戰競技。

今天上下午競賽由於風勢適中，對參賽選手滯空飛行較有利，國中組最後由楠梓國中學生蘇俁瑞以16.81秒成績獲得第1名；國小組前峰國小學生呂睿晨以18.44秒成績獲得第1名。國中組前3名優勝選手，將推薦代表高雄市參加國立科學工藝博物館舉行的全國手擲機飛行競賽。

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競賽承辦學校大榮中學校長張簡助立表示，比賽培養同學們「做中學、學中做」精神，透過動手製作創造出自己獨一無二的手擲滑翔機，培養基礎科學能力與興趣，讓學生在快樂中學習。

教育局國中教育科長鄭義勳說，競賽結合國中科技領域課程學習與國小科技教育及資訊教育課程，活化應用在航空飛行上，培養國中學生自我創作及問題解決能力。此外，參賽學生競賽過程中要考量各種因素，對於每個環節掌控都要縝密應變，是一項寓教於樂適合國中小學生的科技探索活動。（編輯：孫承武）1130330