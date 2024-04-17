北市首創共用臨停區 僅供復康巴士等4車種使用

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市交通局表示，領先全台首創「共用臨停區」，計程車、貨車、復康巴士、長照車輛4車種皆可臨停，其它車種不開放，目前全市已設置18處。

台北市交通局今天舉行記者會指出，因民國112年道路交通管理處罰條例新制上路後，計程車、貨車等車輛臨停需求更難滿足。

交通局經與計程車、貨車公（工）會、復康巴士業者及專家學者座談後，除檢討長度達150公尺以上的連續禁停紅線路段部分改為禁停黃線，更推出全台首創「共用臨停區」政策，計程車、貨車、復康巴士、長照車輛等車種皆可臨停。

交通局表示，考量北市道路空間有限，若各車種均要專用車格恐無法滿足需求，且考量公共服務性車輛服務特性，需在路邊停靠上下客及裝卸貨，較難以路外停車場替代，規劃「共用臨停區」提供復康巴士、長照車輛（福祉車）、計程車及貨車等4種公共服務性車種臨停使用。

有關「共用臨停區」，交通局指出，其標誌牌面將採圖例式設計，牌面上方為停放車種圖例，並以文字說明可臨停車種，另格位也加繪「共用臨停區」字樣及黃色標線供公共服務性車輛駕駛及民眾辨識。目前北市已設置18處共用臨停區，24小時提供公共服務車輛臨時上下客及裝卸貨需求。

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交通局提醒，「共用臨停區」除上述車種外，其它車種不開放臨停，若有臨停需求請至路外停車場或禁停黃線；「共用臨停區」也不開放計程車停放排班。

交通局指出，「共用臨停區」可紓解公共服務性車輛臨停需求外，也可提升行人環境友善及改善市容景觀，維持道路原有功能的人本交通願景；也因應北市地狹人稠商業繁盛、土地使用需求高且人口結構變化，並滿足高齡化民眾對於長期照護、復康巴士等日益增加的需求。（編輯：戴光育）1130417