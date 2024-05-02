高雄「醫養結合」研討會 盼完善高齡照護環境

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（中央社記者張已亷高雄2日電）高雄老人研究發展中心等單位今天在高雄醫學大學舉辦「醫養結合的高齡健康服務」研討會，邀請產、官、學講述「醫養結合」課程及分享經驗，盼讓長輩獲得完善照護及支持服務。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，研討會就現階段醫養結合施政方針與施行情形，探討未來可施行及推動方向，並由講者分享社區及機構推動醫養結合案例，顯現高齡者在機構能獲妥善照顧，在社區也可透過在地正式或非正式資源相互連結，安心度過晚年生活。

社會局副局長葉欣雅表示，面對人口加劇老化趨勢，為提供高齡者全面且個別化照護服務，「醫養結合」成為推行趨勢。

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葉欣雅指出，期盼將現有衛生體系醫療照護整合社會福利及社區支持網絡，讓高齡者無論是在社區或機構中，都能獲得更完善、具人性的照護及支持服務。

社會局表示，高雄市老人研究發展中心在民國86年成立，委託高雄醫學大學承辦，位於社會局長青綜合服務中心7樓，提供老人議題相關圖書期刊、影像資料及史料供民眾借閱，並不定期邀請產、學界就老人相關議題進行焦點團體討論，盼為新興議題或政策提供建議，作為未來老人福利制定參考。（編輯：陳仁華）1130502