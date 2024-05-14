高雄敬老、博愛卡使用範圍增 21日起可搭台鐵

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（中央社記者張已亷高雄14日電）高雄市政府社會局今天表示，敬老、博愛卡21日起可搭台鐵列車，只要起訖站為高雄市內18站之一就可用社福點數扣抵車資，每趟次最高扣抵50點（元），點數用畢仍有半價優惠。

18站包含大湖、路竹、岡山、橋頭、楠梓、新左營、左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、高雄、民族、科工館、正義、鳳山、後庄及九曲堂。

社會局發布新聞稿表示，國營台灣鐵路股份有限公司票卡系統已建置完成並經測試通過。

另依台鐵公告，敬老卡及博愛卡可搭列車比照電子票證適用範圍，除觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他指定列車（具專屬性及不發售無座票列車）不得搭乘，其餘不限搭乘車種，如果搭對號列車不另行劃座。

敬老卡、博愛卡1月起已擴大使用範圍，敬老卡除未限額免費搭高雄公共車船及輕軌外，再加碼每年1200點社福點數可搭高雄捷運及特約計程車；博愛卡每月有900點社福點數，可使用這些交通運輸工具。

社會局說，台鐵票機沒設定社福點數功能，敬老卡及博愛卡持卡人1月起如果還未完成過卡取得社福點數，搭台鐵前須先搭高雄公車（船）、輕軌或捷運，出站刷卡後就可取得社福點數，或到各區公所、捷運站服務台及社會局（老人福利科、身心障礙福利科）過卡取得社福點數。（編輯：李明宗）1130514