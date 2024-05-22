芥菜種會導入自然農業生產雞蛋 盼吸引青年返部落

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）基督教芥菜種會在南投縣信義鄉成立三一食農久美據點，導入自然農業友善飼養模式生產雞蛋，以銷售支持據點運作，規模擴大後，盼吸引青年返回部落生活、工作。

回應氣候變遷、土地與環境永續等議題，基督教芥菜種會在新竹縣尖石鄉設立三一食農文化教育基地，作為培育部落小農的示範基地，後續輔導布農族人烏瑪在南投縣信義鄉成立三一食農久美據點，導入自然農業友善飼養模式生產雞蛋，近期開始向外界銷售。

基督教芥菜種會今天透過新聞稿表示，三一食農久美據點是芥菜種會在南投縣首處食農教育場域，也是支持部落青年返鄉生活和工作的夢想基地，芥菜種會透過ESG理念連結穩茂生物醫藥科技公司、桃園市長穩社福慈善基金會等，以實際購買支持據點運作。

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芥菜種會原鄉產業發展顧問夏禾．達利輔導部落小農幫助實踐夢想，經觀察烏瑪過去養雞失敗主因是技術不夠到位、缺乏知識、行銷策略，經夏禾指導協助，烏瑪重整雞舍及改善環境，學習盤點現有資源，再運用自然農業方式管理，產出無毒的健康雞蛋。

芥菜種會表示，致力為部落青年創造工作機會，極端氣候變化加劇，土地和環境永續實踐刻不容緩，適地適種、不施農藥，符合減碳原則更大幅降低碳足跡排放，並透過產業發展計畫培育部落小農生產雞蛋、薑黃、菌菇等，為土地打造永續友善循環，邀企業一起鼓勵部落青年返鄉生活工作，支持部落永續發展。（編輯：郭諭儒）1130522