有機茶全國評鑑 花蓮6茶農獲佳績

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮有6家茶園參加「2024全國有機茶分類分級 TAGs評鑑活動」獲佳績，縣長徐榛蔚祝賀，並勉勵茶農再接再厲、精益求精，花蓮不僅環境優美，農產更是優質，期許向國際市場邁進。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，花蓮擁有全國最大的有機農業生產面積，有機茶也是全國主要產區之一。此次共有6家茶園獲評鑑佳績，在主要茶產區富里鄉、玉里鎮、瑞穗鄉都有茶農得獎，實至名歸。

花蓮縣政府農業處說明，財團法人台北市瑠公農業產銷基金會主辦的「2024第五屆全國有機茶分類分級 TAGs評鑑活動」，由農業部農糧署、茶及飲料作物改良場指導，採用台灣茶分類分級系統（Taiwan-tea Assortment & Grading system，TAGs）制度，依據茶葉的外觀、水色、香氣和滋味進行評分，並結合有機認證和農藥檢測，確保產品的安全性和可追溯性。

此次評鑑得獎茶可由參加者自由選取兩款包裝選項，其一為共同包裝，由主辦單位以回收茶渣為原料開發茶葉外盒，統一設計專用分級識別標籤，另一為參賽者自家品牌包裝，由參賽者繳交符合有機農產品標示的產品包裝，獲獎後由主辦單位於產品包裝上黏貼TAGs分級標籤識別。

評鑑獲佳績包括玉里鎮赤科山天心茶園張振浪以球形烏龍茶組獲得1特選及1精選；赤科山伊禾茶莊黃文諄，以球形烏龍茶組獲得1精選及1優選；赤科山高成茶園巫智明以球形烏龍茶組獲得1優選。

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瑞穗鄉有機生態農場，以球形烏龍茶組獲得1優選；名鶴茶園粘竣程以球形烏龍茶組獲得1特選2精選及2優選；富里鄉六十石山益順休閒農莊林俊傑以球形烏龍茶組獲得2優選獎。

特別值得一提的是，此次評鑑最高級別-特選獎（3星標示）全國共27茶樣，花蓮2茶樣獲選，分別為瑞穗名鶴茶園、玉里赤科山茶農張振浪，顯示花蓮有許多優秀的製茶師及茶農，展現花蓮優質茶風味和品質。縣府將持續支持與協助茶產業發展，提升花蓮茶品的知名度與競爭力，讓花蓮茶成為台灣主要代表性的茶品。（編輯：謝雅竹）1130612