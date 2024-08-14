南投奧萬大推森林療癒 助遊客為壓力找解方

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投林業分署17至18日在奧萬大遊樂區推出森林療癒活動，帶領遊客打開視、嗅、聽、味及觸覺五感，及繪製森林帶給內心感動、漫步森林，讓遊客體驗森林帶給身心的輕鬆愜意。

農業部林業及自然保育署南投分署發布新聞稿表示，奧萬大國家森林遊樂區位於中海拔，年均溫介於攝氏19度至22度間，氣溫適宜且環境以天然林為主，富含高濃度芬多精及負離子，是遠離城市喧囂、燥熱好去處。

南投林業分署表示，17日、18日推出奧萬大森林療癒活動，當天入園遊客可到遊客中心報名免費參加，活動對象適合想嘗試森林療癒者，以「森療．身療」為核心理念，讓遊客身心靈接受森林洗禮，為顧及活動品質及效益，每梯次限額25人至30人，可自行選擇單場或全程參加，全程體驗者可兌換「來自森林的小禮物」。

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南投分署提到，這次森林療癒內容豐富，主要活動有「森林五感體驗」，會先在遊客中心廣場暖身，再帶領前往櫻花園步道、生態池周邊，透過打開遊客五感，運用視覺、嗅覺、聽覺、味覺、觸覺等，去感受不一樣的奧萬大森林，讓身心沉浸森林環境。

南投分署表示，接著「森林小畫家」以自己獨特視野，將剛才感受的森林以寫生方式記錄，有別於拍照，親手繪製使這份內心的感動更有溫度；「漫步綠森林」由專業森林療癒師帶領遊客前往奧萬大吊橋，在沿途森林步道引導遊客與森林互動，探索森林生命力與沉靜之力，透過山林為生活與壓力找到解方。（編輯：郭諭儒）1130814