基隆生命典藏館流標3次終發包 估116年啟用

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市政府規劃將市立納骨塔拆除原地改建生命典藏館，工程歷經3次流標後，第4次招標已在6月決標，預計9月下旬開工，民國116年1月啟用。

市府民政處今天表示，納骨塔啟用至今已40餘年，早年設計內部僅有螺旋式樓梯，並未安裝電梯，也未設置無障礙設施，另骨灰櫃均為開放式沒有櫃門，且納骨塔外部磁磚和瓦片嚴重剝落，市府已在各層加裝防護網。

民政處表示，市府決定啟動原地改建生命典藏館，工程經費新台幣4億7420萬餘元，規劃興建地下1樓、地上6樓鋼筋混凝土建物，完工後可容納個人骨灰櫃1萬9712個、雙人骨灰櫃540個、個人骨骸櫃4288個及靈位牌5000個。

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民政處指出，生命典藏館工程前2次採最有利標，雖有廠商領標但都沒有投標，廠商反映工程項目複雜，市府為提高廠商投標意願，減去與宗教、殯葬和資訊系統等非營造工程，並改採價格標後上網公告招標，經第4次招標於6月13日決標。

民政處表示，得標廠商預計9月下旬開工，115年10月完工，並在115年12月取得使用執照，116年1月啟用，待啟用後，市府會將先前已移置設在火化場旁的暫厝區約1萬2000個骨灰罈、靈位牌等移回生命典藏館。（編輯：張銘坤）1130819