桃園龍潭成立保育巡守隊 農友參與保護赤腹游蛇

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（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市龍潭擁有瀕臨絕種保育類野生動物赤腹游蛇棲地，當地聖德里長徐春淼成立全台首支保育巡守隊，讓農友參與加強巡查，並設定2口池塘作繁殖棲地，防範赤腹游蛇被誤抓或死亡。

農業部林業及自然保育署發布新聞稿表示，赤腹游蛇Trimerodytes annularis背部棕黑，腹部及身側有橘紅色搭配黑色條紋，是台灣原生半水棲蛇類，由於棲地消失、族群量快速減少，目前已知的族群僅分布於台北北投及桃園龍潭等地區。

林業署說，農業部去年11月15日核定赤腹游蛇生態服務給付示範計畫，並於今年4月公告將赤腹游蛇由珍貴稀有提升為瀕臨絕種保育類野生動物；桃園市龍潭區八德社區發展協會也在聖德里長徐春淼帶領下，成立赤腹游蛇保育巡守隊。

徐春淼今天向媒體表示，聖德里有20幾口池塘，因為水質乾淨、生態豐富，是赤腹游蛇喜愛的棲地，成立保育巡守隊保護赤腹游蛇就是守護家園，將透過固定加強巡查，防範赤腹游蛇被誤抓或死亡。

徐春淼也說，已設定2口池塘繁殖棲地，並有4名農友參與農地及埤塘維護工作，以友善耕作及營造生態棲地方式，維護赤腹游蛇生存的農田、草澤及埤塘等濕地環境。

農友楊衍松及邱新火則說，他們是土生土長在地人，以前就看過赤腹游蛇，但隨著工商發展，近年已不易發現；已申請埤塘及農地維護，希望可以營造更多適合赤腹游蛇生存的棲地。

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林業署說，新竹分署去年8月起委託台灣爬行類動物保育協會於桃園龍潭地區進行赤腹游蛇族群調查及緊急移置等工作，目前共救援26隻個體，由台北市立動物園協助收容照養中，目前持續盤點勘查所轄國有林地、公有地及私人埤塘等，為赤腹游蛇後續野放及域外棲地營造進行全面向規劃。

新竹分署表示，「赤腹游蛇生態服務給付示範計畫」包含友善農地給付及巡護監測給付2部分，巡護監測給付是由在地社區團體成立巡守隊，每月巡守及執行保育工作，每年最高核發新台幣6萬元獎勵金。（編輯：方沛清）1130821