拆除事故致停工 北市福德國小處廠商5萬元違約金

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市福德國小舊校舍拆除時發生工安事故，遭建管處及勞動局勒令停工。校方今天表示，工程預計延宕約1個月，已處廠商5萬元懲罰性違約金，並調整6個班級授課地點。

台北市立福德國小四維樓為氯離子濃度過高的舊校舍，0403地震又加深其安全疑慮，校方因此安排自7月8日起進行拆除工程，原預計8月30日開學前將結構體拆除完畢，卻在8月9日發生怪手從4樓頂樓墜落至1樓的工安事故，導致1死1傷。

校方今天表示，因此案遭建築管理工程處及勞動檢查處要求全面停工，所以已依據合約處施作廠商新台幣5萬元的懲罰性違約金，並禁止再以怪手自結構體上往下拆除的工法，改為從地面施作。

校方指出，廠商已經擬具復工計畫，向建管處及勞檢處申請復工，順利的話9月初可以繼續施作，9月底、10月初就能完工，在此之前操場等機具進出動線都會管制，以確保安全。

此外，校方表示，為了降低風險，還會安排教學區各樓層最靠近施工區域的班級至專科教室上課，並以木板區隔出緩衝區，直到結構體拆除完畢為止。

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校方說明，經監造廠商評估並調整工作順序，開學後較為吵雜或風險高的項目會安排在假日及學生非在校時段施作，場地在拆除完畢後則會鋪為球場，待未來改建為地上5層、地下2層的綜合教學大樓。

教育局表示，未來有學校進行校舍改建前的拆除工程時，將派員督導監造及施工廠商參與的工務會議，確認施作細節，並要求拆除機具於地面作業，同時加強宣導落實施工計畫、職業安全衛生計畫。（編輯：張銘坤）1130827