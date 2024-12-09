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黃偉哲訪日拜會京都市長 兩市締盟3週年盼深化友誼

2024/12/9 17:09
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）今年適逢台南市與日本京都市締盟滿3週年，台南市長黃偉哲利用赴日行銷台南農產品機會，今天專程前往京都市，拜會今年甫上任的市長松井孝治，盼持續深化兩市友誼。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市與日本京都市締盟滿3週年，紀念雙方締盟的文化交流活動「台南茶陶器暨京燒．清水燒」於11月底在京都舉辦，黃偉哲趁出訪日本行程，特地前往京都市拜會松井孝治。

台南市政府表示，黃偉哲在雙方會面時致詞表示，今年適逢台南400，感謝京都市支持台南大型活動，在2月的台灣燈會與7月台日交流高峰會，京都市都有參訪團造訪台南。

黃偉哲說，台南與京都市都是世界歷史都市聯盟成員，過去不論是古蹟維護、文化交流等方面，台南都從中獲益良多，也希望繼續推動學生教育、體育交流，以及雙方物產交流。

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根據新聞稿，松井孝治表示，今年6月台南女中管弦樂團赴日參與「2024年台日青少年交流音樂會in KYOTO」活動，對精彩演奏印象深刻，也讚賞3週年紀念展台灣陶器的高品質，陪同接待黃偉哲的議員寺田一博也提到，台南物產豐富，未來也可考慮推動物產方面交流。

台南市政府提供資料指出，台南與京都皆是古老城市，也分別擁有台積電、京瓷等高科技產業進駐，雙方市長都對未來交流充滿期待，也希望把友誼傳承給下一代年輕學子，黃偉哲也當面邀請松井孝治率團造訪台南。（編輯：陳仁華）1131209

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