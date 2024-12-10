迎接香港直航遊客 花蓮縣府送千元消費券等優惠

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮、香港直航班機將於12日啟動，花蓮縣府率旅遊業者到香港舉行旅遊推廣會，宣布搭直航班機來訪可獲千元農特產及夜市消費券，還有旅遊巴士或遊程體驗優惠折扣等優惠好禮。

花蓮縣府與香港快運航空促成「香港－花蓮」直航，12日每週4班往返，花蓮縣府昨天在香港舉行「療癒山海．花蓮好近」旅遊推廣會，介紹花蓮觀光景點及旅遊行程，會中與香港8家旅行社簽署合作備忘錄。

為鼓勵遊客搭乘香港快運到訪花蓮，花蓮縣府推出「5大旅遊好禮」，包括新台幣1000元農特產及夜市消費券、14條旅遊巴士路線及優惠、Klook及KKday花蓮體驗商品50%折扣、住花蓮5天可參加抽獎活動、團體旅遊住花蓮獎勵5萬元等。

現場展示包括溫泉、自行車、高爾夫旅遊、原住民文化體驗等不同主題遊程，還有12月起接連舉辦的幸福耶誕城、跨年演唱會、五月天一路向東公益演唱會、常態性阿美族樂舞定目劇「汎札萊．花蓮」活動。

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0403強震後，花蓮聯外交通及太魯閣國家公園受創，至今仍在復建階段。花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮展現災後重生的韌性，還有很多遊程、景點等待遊客發掘，歡迎來到花蓮上山下海、大口深呼吸。

香港旅遊業議會主席徐王美倫指出，感謝各界努力，疫情後轉型為創新深度旅遊，相信花蓮絕對是最適合的地方；百勝旅運董事長蔡百泰提到，期盼能深化雙方城市觀光領域的合作與文化交流，促進花蓮與香港間的頻繁往來。（編輯：陳政偉）1131210