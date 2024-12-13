北市教學評量研究中心揭牌 學力檢測將有AI助攻

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）北市教育局今為教學評量研究中心揭牌，表示是全國首創評量中心，讓教學評量研究更科學化、系統化；未來北市將在學力檢測中結合AI命題技術，提升檢測精準度與有效性。

北市教育局今舉辦國民小學基本學力檢測20週年學術研討會暨教學評量研究中心揭牌活動，旨在回顧學力檢測歷程，探討對北市教育發展影響，並展望未來教學評量創新方向。

教育局指出，「台北市國民小學教學評量研究中心」是全台首創評量中心，不僅在於提供更專業研究平台，更為了促進教育界整體發展，讓教學評量研究能夠更加科學化與系統化。

教育局說，過去20年，國小學力檢測歷年成果對於學校與教師在課程規劃及教學準備方面，皆具重要參考價值。未來，北市將在學力檢測中結合AI命題技術，提升檢測精準度與有效性，讓學力檢測更加可期。

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教育局表示，學力檢測工作小組歷年來也積極協助海外學校進行學力檢測，為評估海外學生的學習成效提供了良好機會；學力檢測並能幫助教師精確瞭解學生的學習需求，並調整教學策略，同時確保華文與數學的教學內容與進度與台灣同步，使學生在海外學習或赴台升學時能夠無縫接軌。學力檢測的成果也成為國科會及碩士、博士生申請的重要研究參考資料。

教育局說，隨著學力檢測工作屆滿20年及北市國民小學教學評量研究中心的成立，將促進教育評量研究發展，並為全市國小教育提供資料與指導。（編輯：方沛清）1131213