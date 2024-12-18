北市大安國中新大樓啟用 停車場114年元旦前免費

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）斥資14億餘元，台北市大安國中綜合教學大樓及地下停車場今天啟用，北市府表示，地下停車場提供逾200個汽機車停車位，即日起至明年元旦前試營運，期間開放免費停車。

台北市教育局今天舉辦大安國中綜合教學大樓及停車場落成啟用典禮，多名台北市議員、前行政院長陳冲及多名大安國中首屆校友也到場見證，並向功成身退的舊校舍敬禮。

教育局指出，新大樓為地上6層樓建築，規劃專科教室、圖書館、行政辦公室、校史室等，並設有地下2層停車場，提供223席汽車車位、52席機車車位，另預計明年將5棟舊校舍拆除後復舊為綠地，總經費為新台幣14億3405萬餘元。

大安國中校長蔣佳良致詞表示，他看到這棟大樓的使用執照時眼淚都快掉下來，因為這棟大樓從民國106年開始規劃，經過2任校長持續推動及市府各單位協助，終於在今年完工，要感恩謝天。

台北市長蔣萬安指出，新大樓除給大安國中學生更完善的學習環境，還會緩解周邊停車位不足問題，且圍牆退縮的設計讓人行道更寬敞，提供學生更安全、舒適的通行空間，並讓環境更漂亮。

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他表示，這不僅是大安國中的新里程碑，也是改善教育環境的重要一步，未來北市府將每年至少投入40億元，讓更多學校進行校舍改建，全面提升北市各校基礎設施，培養出更多優秀人才，為提升國家競爭力做出貢獻。

台北市停車管理工程處指出，大安國中地下停車場即日起試營運，期間開放免費停車，明年1月1日零時起計時收費，汽車每小時50元、機車每小時10元。（編輯：戴光育）1131218