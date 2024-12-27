AI賦能半導體領航論壇 工研院籲南部提早布局

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（中央社記者張榮祥台南27日電）「AI賦能．半導體領航-2024南台灣產業策略論壇」今天在大台南會展中心登場，聚焦南台灣半導體供應鏈、技術優勢及結合AI技術；工研院更呼籲南部應提早布局，共創嶄新商機。

工業技術研究院今天舉行「AI賦能．半導體領航-2024南台灣產業策略論壇」，同時發表最新「南台灣產業創新策略」，聚焦「半導體南向，產業鏈聚能量」和「產業AI化、AI平民化」雙引擎產業架構。

工研院指出，南台灣過去以石化、鋼鐵、農業等傳統產業為主，近年在AI（人工智慧）技術發展帶動下，半導體需求攀升，相關大廠進駐南部，產業供應鏈日益完整。AI已成未來發展關鍵元素，若結合南台灣半導體產業鏈，有望成為打造南部產業高成長曲線雙引擎。

工研院表示，南部半導體產業鏈逐步形成，下階段應聚焦市場成長性高且具發展利基技術，包括化合物半導體及先進封測，如今應善用南台灣產業特色，透過AI核心技術平台推動產業AI化，導入AI技術以緩解南台灣產業缺工問題，也讓中小企業和一般人受惠。

工研院今年提出南台灣發展「AEFX」策略，打造化合物半導體產業應用加速器，完善封裝測試及化合物半導體虛擬產業專區，發展AI核心技術平台及建立百工百業AI化中心，兼顧南台灣半導體產業優勢提升及傳統隱形冠軍升級轉型，提升各產業經濟價值。（編輯：謝雅竹）1131227