冷氣團發威 武陵農場藤花園形成冰柱美景

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）冷氣團發威，台中市和平區武陵農場今天清晨低溫約攝氏0度，園區內的藤花園結冰，溫室澆灌系統形成網狀冰柱美景，而繡球花朵上也披上晶瑩剔透的冰柱，嬌豔欲滴。

中央氣象署指出，昨晚至今天清晨是這波冷氣團最冷的時候，配合輻射冷卻作用，新北至屏東等地出現攝氏9到11度的低溫；白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，但入夜後氣溫下降快速。

氣象署表示，昨天晚間至今天清晨，新北至屏東及宜蘭、金門、馬祖已出現9到11度的低溫，尤其局部空曠地區及近山區平地低溫來7至9度之間，台北、花蓮、台東及清晨也只有12、13度的溫度，外出請務必做好保暖工作。

武陵農場表示，清晨約6時40分出現低溫約攝氏0.1度，園區內的藤花園出現結冰現象，因為事先得知氣象署的天氣預報會有低溫，所以打開藤花園溫室澆灌系統以預防結冰，因而形成冰柱，連繡球花朵上也有冰柱。

武陵農場指出，目前園區內的臘梅正在盛開，還可以聞到臘梅的香味，歡迎大家來造訪武陵農場賞花看美景。（編輯：李淑華）1131229