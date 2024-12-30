加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲付清4000萬元二度交保 戴電子腳環步出法院
首頁 / 地方

怡和泰商行IWATAI見證大稻埕繁榮 列北市歷史建築

2024/12/30 15:27（12/30 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市迪化街的「怡和泰商行IWATAI」建於日治中期，文資委員認為格局、建物風格、內部細節具建築藝術及技術價值，同意登錄為歷史建築。（台北市文化局提供）中央社記者陳怡璇傳真 113年12月30日
台北市迪化街的「怡和泰商行IWATAI」建於日治中期，文資委員認為格局、建物風格、內部細節具建築藝術及技術價值，同意登錄為歷史建築。（台北市文化局提供）中央社記者陳怡璇傳真 113年12月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北30日電）位於北市迪化街「怡和泰商行IWATAI」登錄歷史建築；文資委員認為建物具建築藝術及技術價值，由與當地富商並稱「三仙」的米商陳得貴建造，見證日治中期大稻埕榮景。

北市文化局今進行第178次文資會，其中審議位於迪化街一段123、125號的「怡和泰商行IWATAI」文化資產價值；歷經2次文化資產價值審查專案小組會勘，2委員建議指定為直轄市定古蹟、8委員建議登錄為歷史建築。

建物是大稻埕著名米商陳得貴於1920年至1930年創建，而陳得貴與莊義芳商行經營者莊輝玉、郭怡美商行經營者郭烏隆，因同為富商巨賈，被當地人稱「三仙」，商行建物在中街，見證日本時代中期大稻埕商業繁榮街景。

文資委員認為，「怡和泰商行IWATAI」為1930年代現代主義風格店屋，二坎二進格局，第一進建物立面及格局皆有自由表現特色，為迪化街少見店屋案例，極具特色；正立面有Art Deco趣味、幾何裝飾。

而建物採雙拼折衷式風格，外牆為黃綠色面磚，三層為原拱高，室內木造腰牆有透氣孔，磨石子扶手圓弧樓梯、地坪磁磚拼貼等，具建築藝術及技術價值。

正立面中央勳章飾及怡和泰以日文拼音的商號IWATAI也有立面及內部天井等，二、三樓有少見的獅頭泥塑裝飾，極具地區性建造物特色。

經出席委員22人投票，20名委員同意，「怡和泰商行IWATAI」登錄為歷史建築。（編輯：張銘坤）1131230

#大稻埕
#北市文化局
#台北市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：