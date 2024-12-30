怡和泰商行IWATAI見證大稻埕繁榮 列北市歷史建築

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）位於北市迪化街「怡和泰商行IWATAI」登錄歷史建築；文資委員認為建物具建築藝術及技術價值，由與當地富商並稱「三仙」的米商陳得貴建造，見證日治中期大稻埕榮景。

北市文化局今進行第178次文資會，其中審議位於迪化街一段123、125號的「怡和泰商行IWATAI」文化資產價值；歷經2次文化資產價值審查專案小組會勘，2委員建議指定為直轄市定古蹟、8委員建議登錄為歷史建築。

建物是大稻埕著名米商陳得貴於1920年至1930年創建，而陳得貴與莊義芳商行經營者莊輝玉、郭怡美商行經營者郭烏隆，因同為富商巨賈，被當地人稱「三仙」，商行建物在中街，見證日本時代中期大稻埕商業繁榮街景。

文資委員認為，「怡和泰商行IWATAI」為1930年代現代主義風格店屋，二坎二進格局，第一進建物立面及格局皆有自由表現特色，為迪化街少見店屋案例，極具特色；正立面有Art Deco趣味、幾何裝飾。

而建物採雙拼折衷式風格，外牆為黃綠色面磚，三層為原拱高，室內木造腰牆有透氣孔，磨石子扶手圓弧樓梯、地坪磁磚拼貼等，具建築藝術及技術價值。

正立面中央勳章飾及怡和泰以日文拼音的商號IWATAI也有立面及內部天井等，二、三樓有少見的獅頭泥塑裝飾，極具地區性建造物特色。

經出席委員22人投票，20名委員同意，「怡和泰商行IWATAI」登錄為歷史建築。（編輯：張銘坤）1131230