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南投林業分署開放撿濁水溪漂流木 須無政府註記

2025/1/3 11:41（1/3 12:21 更新）
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農業部林業及自然保育署南投分署3日公告開放撿拾濁水溪流域漂流木，不包含水庫蓄水範圍、分署國有林地、支流區域，且漂流木須無政府註記或烙印。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年1月3日
農業部林業及自然保育署南投分署3日公告開放撿拾濁水溪流域漂流木，不包含水庫蓄水範圍、分署國有林地、支流區域，且漂流木須無政府註記或烙印。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年1月3日
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投林業分署今天公告開放撿拾濁水溪流域漂流木，但不包含水庫蓄水範圍、分署國有林地、支流區域，且漂流木須無政府註記或烙印，單支末徑、長度、重量有限制，且不得使用機具。

農業部林業及自然保育署南投分署今天透過新聞稿表示，即日起至下次交通部中央氣象署發布陸上颱風警報止，南投縣、彰化縣及雲林縣政府已公告開放設籍南投、彰化、雲林縣居民自由撿拾濁水溪流域漂流木，但不包含水庫蓄水範圍、國有林地、支流區域。

南投林業分署表示，開放撿拾區域的漂流木，不論是否為貴重木，只要未經裁切且無政府註記或烙印標記，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量50公斤以下，都可自由徒手撿拾，但不得使用機具，自用或收藏可直接攜回無須登記。

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南投林業分署指出，若撿拾漂流木轉賣出售，或因撿拾量體龐大需用車輛載運，拾得人應攜帶身分證件到林產物檢查站登記，以領取官方登記文件，取得漂流木合法產權證明，其中若有貴重木採逐支登記，非貴重木採整批重量登記。

南投分署表示，民眾撿拾漂流木時，若漂流木有國有、公有、私有註記或烙印標記，請通報當地林業分署運回保管，後續將依民法拾得漂流物規定給予拾得者林產物價金1/10為報酬。（編輯：龍柏安）1140103

#南投縣
#農業部林業及自然保育署南投分署
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