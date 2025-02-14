屏東巡檢百貨商場 2處避難出入口阻塞其餘正常

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣政府今天就轄內2家百貨商場美食街，進行專案聯合巡檢場所建築物公共安全、消防安全設備、瓦斯管線等，有2處避難層出入口有阻塞外，其餘皆運作正常。

新光三越百貨台中中港店昨發生氣爆，突顯百貨商場公共安全重要性。屏東縣長周春米今天指派參議曾龍陽率城鄉發展處、消防局、勞動暨青年發展處、勞動部職業安全衛生署南區職安中心、屏東縣建築師公會及欣屏天然氣股份有限公司等單位，就轄內的2家百貨商場美食街，進行專案聯合巡檢場。

縣府發布新聞稿指出，今天巡檢發現2處避難層出入口阻塞，已當場要求業主限期改善外，更囑咐業者務必確實維護保養；在消防安全設備部分，檢查自動警報、緊急廣播、排煙設備、室內消防栓、自動撒水設備、出口標示燈、避難方向燈、緊急照明燈等消防安全設備，檢查結果功能正常。

另外，有關勞動基準法勞動條件檢查，未發現違法情事，而職業安全衛生檢查已由勞動部職業安全衛生署南區職安中心辦理，若有缺失將由該中心函請事業單位改善；同時針對瓦斯安全進行測試，檢視瓦斯漏氣偵測系統使用狀況、確認現場管理人員在瓦斯漏氣偵測系統判斷與操作，今天測試及檢查結果系統都運作正常。

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屏東縣政府表示，對於公共場所有施工需求，一定會要求依規定申請，並經核准才能進場施工，不得在未申報情形下進行裝修施工，而施工規範也一定要落實。為落實建築管理，依建築法規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，供公眾使用建築物並應辦理建築物公共安全檢查及申報。

縣府強調，維護人民的生命安全視為第一重要，今天巡檢之後，未來將不定期針對公共安全、消防安全進行抽查，讓各安全系統維持在最佳狀態，保障縣民安全不准有任何折扣。（編輯：謝雅竹）1140214