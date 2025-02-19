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觀霧森林遊憩區迎櫻花季 限量集章活動228開跑

2025/2/19 17:58
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）春天將至，觀霧國家森林遊樂區地標「霧社櫻花」預估3月上旬綻放，林業及自然保育署新竹分署今天表示，去年櫻花季推出集章活動備受好評，今年開放人數加碼，將於228起跑。

農業部林業及自然保育署新竹分署指出，觀霧位於海拔2000公尺的霧林帶，豐沛的水氣孕育出獨特生態，每年春季，位於觀霧山莊前的台灣特有種「霧社櫻王」繁茂綻放，千百朵雪白櫻花綴滿枝頭，吸引無數遊客前往賞花。

林保署新竹分署表示，霧社櫻稀有少見，當雪白花瓣隨風飄落後，接著還有染井吉野櫻、大島櫻、普賢象櫻等陸續綻放，為春季增添多層次的色彩。為了與遊客分享更多櫻花家族生態知識，特別以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「（櫻該）都找得到」櫻花集章活動。

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新竹分署指出，遊客於觀霧遊客中心索取限量櫻花酷卡，收集滿6款櫻花紀念章並挑戰線上問答就能參加抽獎，有機會獲得限定款紀念品，活動期間也能選購「六櫻繽紛風鈴DIY」、「六櫻繽紛杯墊」等限量紀念品。這項集章活動去年推出限量1000張酷卡，民眾反應熱烈索取一空，今年加碼至2000張，活動自2月28日起至3月16日止。

新竹分署說，相較於去年2月底櫻花陸續盛開，今年受冷氣團、寒流接連影響，預估會延後到3月上旬才開始綻放；此外，春季不僅是多種櫻花爭妍季節，也是台灣檫樹、馬告、笑靨花盛開的時期，遊客造訪時也能欣賞園區步道兩旁盛開的春季花朵。（編輯：陳清芳）1140219

#新竹分署
#農業部
#霧社
#林業及自然保育署
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