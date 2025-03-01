加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東縣府設職場保母托育空間 帶頭鼓勵企業跟進

2025/3/1 14:54（3/1 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣政府社會處打造「職場保母」托育設施，日前正式啟用，提供社會處及附屬單位社工、相關工作人員孩童使用，縣府也盼拋磚引玉，鼓勵更多企業跟進辦理。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月1日
台東縣政府社會處打造「職場保母」托育設施，日前正式啟用，提供社會處及附屬單位社工、相關工作人員孩童使用，縣府也盼拋磚引玉，鼓勵更多企業跟進辦理。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣1日電）打造育兒友善職場環境，台東縣政府在社會處設置職場保母托育設施，日前正式啟用，提供社會處及附屬單位社工及相關工作人員的孩童使用，縣府也盼企業跟進。

台東縣社會處長陳淑蘭今天告訴中央社記者，社會處的職場保母托育空間，於2月27日日正式啟用，設置完善的托育設備，可收托4名0至6歲嬰幼兒，展現台東縣政府對職場托育的重視與行動力。

陳淑蘭表示，現代社會雙薪家庭及托育需求日增，縣政府致力宣導並鼓勵企業重視與協助員工平衡工作與家庭生活，然而企業或事業單位設置附設托嬰中心並不容易，除了樓層限制，空間面積也至少需要45坪以收托20名嬰幼兒。

不過，除了托嬰中心之外，也可以選擇運用10坪空間設置「職場保母」，透過保母媒合後，便可在職場托育設施空間收托照顧4名員工小孩，現由社會處帶頭設置，內部設施包括冰箱、電鍋、消毒鍋、嬰兒床、定溫調乳器等，期望能鼓勵企業與公部門單位共同宣導職場托育新模式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳淑蘭表示，企業設置相關育兒設施，可依據勞動部相關辦法申請相關補助，包括設置員工哺（集）乳室，每案最高補助新台幣2萬元；新建托兒設施每案最高補助500萬元，對於已設置的設施，每年最高可補助50萬元，用於改善或更新設施；雇主辦理居家式托育服務或提供托兒津貼，每年最高補助60萬元。

陳淑蘭表示，縣府邀請縣內各事業單位共同投入育兒友善職場建構，共同營造多元、包容的工作環境。（編輯：郭諭儒）1140301

#台東縣
#托嬰中心
#陳淑蘭
#社會處
陳淑蘭
門諾基金會觸角深入台東 設立永久據點中央補助台東日間照顧交通車 估每年服務3000人次
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

68
更多編輯台推薦新聞：