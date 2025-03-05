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高雄死亡鼬獾有狂犬病 動保處籲登山注意防身

2025/3/5 15:19（3/5 16:16 更新）
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高雄市農業局114年送驗2隻鼬獾屍體驗出狂犬病陽性，農業局5日表示，已加強發現鼬獾區域附近飼養犬貓注射狂犬病疫苗。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月5日
高雄市農業局114年送驗2隻鼬獾屍體驗出狂犬病陽性，農業局5日表示，已加強發現鼬獾區域附近飼養犬貓注射狂犬病疫苗。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月5日
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄市農業局今年送驗2隻鼬獾屍體驗出狂犬病陽性；農業局表示，已加強發現鼬獾區域附近飼養犬貓注射狂犬病疫苗，也呼籲民眾登山持登山杖、穿高筒鞋等防身。

農業局今天發布訊息表示，針對路倒動物屍體部分，相關檢體皆送至農業部獸醫研究所檢驗狂犬病。民國112至113年送驗22例，其中鼬獾3例，檢驗結果全部陰性。

不過，今年至今送驗3例，其中在桃源區的鼬獾2例，檢驗結果為陽性，另一例是大寮區的蝙蝠為陰性。

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農業局表示，已加強發現鼬獾區域附近飼養犬貓注射狂犬病疫苗。統計去年全市有登記犬貓，狂犬病疫苗注射率已逾9成。提醒飼養犬貓的飼主，要每年帶犬貓注射狂犬病疫苗，維持保護力，共同防範狂犬病。

農業局動保處也呼籲民眾登山時可持登山杖、穿高筒鞋等防身。如有鼬獾等野生動物接近，應冷靜迴避，不要飼養、誘捕、接觸。如發現動物屍體也不要碰觸，可通知動物防疫機關處理。（編輯：謝雅竹）1140305

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