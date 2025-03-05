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基隆獅球嶺U型匝道上國1 居民憂危險盼增警示燈號

2025/3/5 16:54（3/5 17:16 更新）
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銜接國道1號基隆端的聯絡道南下匝道口，必須以U型方式匯入主線，若未注意恐釀成擦撞。民進黨基隆市議員鄭文婷（圖）表示，居民盼增設警示燈號，讓進出能更加安全。中央社記者王朝鈺攝 114年3月5日
銜接國道1號基隆端的聯絡道南下匝道口，必須以U型方式匯入主線，若未注意恐釀成擦撞。民進黨基隆市議員鄭文婷（圖）表示，居民盼增設警示燈號，讓進出能更加安全。中央社記者王朝鈺攝 114年3月5日
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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）銜接國道1號基隆端的聯絡道，南下設有匝道，但用路人至匝道口必須以U型急右轉匯入主線，不時險象環生，附近獅球嶺居民盼增設警示燈號，進出能更加安全。

為便利獅球嶺居民開車通往國道1號南下及基隆市區，銜接國道1號基隆端0公里的聯絡道，在南向及北向都設有供小型車通行1線道的匝道，獅球里長林錦榮指出，附近的獅球里和書院里民，保守估計每天約有500人會從此匝道進出。

不過，在南下匝道口三姓公廟前，必須以U型方式匯入聯絡道，由於匝道十分不明顯，用路人若未注意恐釀成擦撞。羅姓市民表示，抵達南下匝道口要急右轉匯入聯絡道時，聯絡道雖限時速60公里，但南下聯絡道車速其實都超速，希望聯絡道外側能有更明顯標示或警語，提醒用路人。

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民進黨基隆市議員鄭文婷日前會勘後表示，此處是獅球嶺地區居民進出市區和通往國道必經匝道，居民認為應設置警示燈號，提供來往車輛能更清楚辨識，避免發生事故，讓居民進出能更加安全。

基隆市政府交通處今天指出，已於去年8月辦理會勘此處匝道，並在主線道設置匝道會車標誌，警示主線道車輛前有車輛匯入，並調整支道停止線停字網，讓匯入車輛在視線優良處停車，可轉頭注意幹道車流後再行進入，交通處會再邀集警察局等單位，討論加強設施事宜。（編輯：李錫璋）1140305

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