邱議瑩出席婦女節活動 盼力拚當下任高雄女性市長

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高市府今天舉辦2025婦女節活動，有意參選高雄市長的立委邱議瑩致詞表示，高雄各階層都有女性代表相當了不起，同時也要自我推薦，如果有機會希望成為下一任高雄女性市長。

高雄市政府社會局今天上午在駁二藝術特區舉辦「前SHE今生．女力綻現」2025高雄婦女節活動，包括市長陳其邁、社會局長蔡宛芬、立委邱議瑩、黃捷、高雄市議長康裕成、多名高雄市議員到場見證這場充滿女性力量盛會。

邱議瑩致詞表示，自己明年從政將滿30年，聽說內政部會頒發獎牌。身為女性能在政壇3年就已不容易，更遑論30年，像黃捷年紀最小，但從政至今受到的攻擊打壓卻最多，所以每個在場女性從政人員都應鼓掌為彼此打氣。

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她提到，高雄各行各業、各階層都有女性代表，尤其高雄38區有13區是女性區長，加上市府首長、議長、議員也有不少是女性，顯見高雄是了不起的地方，「所以我在這邊也要自我推薦一下，大家都知道我要參選高雄市長，我會努力往前。如果有機會，我希望成為下一任高雄的女性市長」。

黃捷則表示，感謝各個優秀女性在各領域打破性別藩籬、突破天花板，證明女性也能透過專業表現獲得社會肯定，身為立法院女子外交促進會會長，一直以來都努力促進女力運動，證明女性在運動上能跟男生齊頭，女性潛能無限，希望每個「女王」每天都能發光發熱。（編輯：林恕暉）1140308