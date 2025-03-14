台中糖友食慾差仍服藥 低血糖昏迷釀腦傷

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市2名糖尿病患者，因胃口不好、吃不下，在低血糖情況下，仍吃下降血糖藥、打胰島素，結果讓血糖更低造成昏迷，因發現太晚，一人急救救回已傷及腦部，另一人成了植物人。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，神經內科主治醫師張峻誠表示，罹患糖尿病的50多歲男子，平時獨居靠著到工地打零工賺錢，日前因胃口不好、吃不下東西，在低血糖情形下，還是照打胰島素，隔天沒有出門上班，工頭跑到男子住家查看，發現男子昏迷，緊急送醫。

張峻誠說，患者經搶救後，昏迷1個多禮拜後醒來，不過因昏迷時間過久而傷及腦部，醒來後智力減退，只能像小孩一樣「咿咿啞啞」說話。

另名70多歲的獨居婦人，腸胃炎食慾不振，低血糖送到急診，治療後好轉，醫師建議住院，不過，婦人堅持返家，家人隔天去探望，驚覺她已陷入昏迷緊急送醫，檢查後發現婦人低血糖，經過核磁振共排除中風，治療後依舊沒有醒來，出院後為植物人狀態。

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張峻誠強調，糖尿病的患者只要不舒服，一定要驗血糖。兩個患者都因觀念不足，在低血糖、未進食、人不舒服的狀況下，卻又打胰島素、吃降血糖的藥，導致血糖更低陷入昏迷，因被人發現得晚，最後低血糖過久，造成不可逆的傷害。

張峻誠指出，運動、藥物、飲食、餓過頭都會造成低血糖，症狀會出現手抖、冒汗、心悸、頭暈、顫動、畏寒、臉色蒼白、有飢餓感等。老人家的交感神經不好，表現出的症狀沒那麼明顯，有些人只覺得虛弱、累累的，精神不好想睡覺，症狀因人而異，可能每次發作的症狀也不同，提醒患者及家屬，一定要特別留意，記得量血糖的重要性，千萬不要沒吃東西卻還是吃降血糖藥，釀成不可挽回的遺憾。（編輯：郭諭儒）1140314