屏東鹽琉開趴首場活動夯 6月超夏泡泡趴接續登場

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣政府規劃「2025鹽琉開趴」，全年有4大主題活動可參與。首場活動奇幻童趣新樂園於週末登場，吸引許多親子家庭共襄盛舉，6月接續登場的則是夏日泡泡趴。

縣府今天透過新聞稿表示，奇幻童趣新樂園在22及23日登場，規劃旋轉木馬、兒童臉部彩繪、DIY風車組等親子體驗，還有YOYO家族香蕉哥哥、葡萄姐姐登場，帶著全場大小朋友動起來，晚間演唱會有歌手舞炯恩炒熱現場氣氛，黑旋風、曾瑋中等多組歌手輪番火熱開唱。

首場活動「園仔」也現身，是帶著水汪汪大眼睛的可愛貓咪，一現身便成為全場焦點，不少親子紛紛合影留念；特色市集也深受好評，吸睛2D餐車獨特造型猶如漫畫世界，吸引民眾駐足拍照，搭配豐富多樣的美食與手作攤位，有如逛遊樂園般趣味。

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屏東縣交通旅遊處長黃國維說，「2025鹽琉開趴」精彩活動將持續登場，接下來6月21至22日「超夏泡泡趴」帶來消暑泡泡體驗，9月20至21日「鹽琉秋HiHi」結合異國風情市集，12月13至14日「聖誕有意思」打造溫馨耶誕派對，每場皆有獨特主題，邀請全台遊客參與。

縣府表示，歡迎搭乘大眾交通工具前往新園海洋航運園區，從高鐵左營站可搭乘台灣好行9127G，從屏東轉運站可搭乘屏東客運8202至東港轉運站後轉乘9127G或屏東客運608，輕鬆又減碳，活動資訊可上「2025鹽琉開趴」官網等查詢。（編輯：張雅淨）1140323