立院衛環會考察台中長照 聽取推動產業發展民意

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）立法院衛生福利環境委員會今天到台中市考察長照業務，衛福部政務次長呂建德表示，希望聆聽第一線聲音，推動長照產業發展，讓民眾得到最好的服務。

立法院衛生福利環境委員會今天到台中市西屯區財團法人敬德基金會附設護理之家考察，呂建德、民進黨立委何欣純、國民黨立委廖偉翔都出席。

為提供更多元性、更完善的長期照護需求，衛福部透過「112年度獎勵布建住宿式長照機構資源計畫」補助敬德基金會新台幣2.9億元，建構公益性質住宿型長照護理機構，增設近200床位，擴充台中長照服務量能。

呂建德表示，老年人口逐年增加，全國長照服務覆蓋率84.86%，台中覆蓋率89.24%，台中全力推動長照是市民的福氣，希望來此聆聽第一線的聲音，推動長照產業發展，讓民眾得到最好的服務。

何欣純表示，總統賴清德上任後隨即推動長照3.0政策，並設置跨部會的「健康台灣推動委員會」，投入超過新台幣900億元的長照經費，希望能建構全生命週期的整合照護，真正落實從搖籃到墳墓完整的社會照護制度，讓台灣人民可以全齡健康生活。

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何欣純指出，目前中央補助長照經費在台中市是全台第一，中央補助合計將近百億元，代表中央長期對台中市民健康的照顧，有賴於中央及地方齊心合作，才能讓這些經費使用在人民有感的地方，未如外傳所說的中央對台中市都沒有經費挹注。

廖偉翔表示，護理之家在長照3.0的架構中扮演極為重要的角色，不僅提供重度失能者的長期照護場域，也是串聯醫療與長照體系的關鍵樞紐；政府須正視護理人力短缺的問題，才能讓長照機構體系能夠穩健發展，達成長照3.0「照顧、醫療、社福一體化」的目標。（編輯：李淑華）1140324