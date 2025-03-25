Lalaport南港挺過開幕考驗 車流無壅塞

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）LaLaport南港店20日開幕，挺過開幕當天、週五的下班與撤展車潮、第一個週末等，交通局統計捷運運量增加120%、周邊道路無壅塞、停車場未滿場。

LaLaport南港店基地有辦公、旅館、商場、影城，3月20日起至往後的3個月分階段開幕，20日商場與美食街開幕、4月中加上部分餐廳、4月底到5月中包含影城、更多餐廳開幕。

根據交通局統計，Lalaport開幕的20日當天，南港展覽館有智慧城市展，緊接著是隔天的週五，會遇到下班車潮、購物車潮、智慧城市展撤場潮；22及23日則是開幕後首個週末。

交通局表示，經觀察，民眾多搭捷運前往Lalaport，且南港展覽館有板南線及文湖線可到，本身就有分流效果；23日捷運南港展覽館站運量達2萬9222人次、南港軟體園區站運量達8009人次，共3萬7231人次，較2日（同日型）增加2萬313人次，增加比例為120%。

交通局說，LaLaport停車場最高使用率為66%，時段為下午4至5時，無等候進埸車隊，也沒有停車場進出場車流而車流壅塞，周邊道路車流狀況正常，停車場進出順暢。

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交通局說，除了加強推廣大眾運輸以外，還包含規劃空橋、設置牌面引導人潮至商場，在經貿二路105巷增設號誌，經貿二路105巷、157巷基地退縮作為車道使用等；市長蔣萬安親自視察，副市長李四川要求分階段營運等，都達到疏導交通成效。

交通局表示，未來商場開業比例將逐漸增加，預計人車量仍會上升；並留意4月初的寵物展及5月中的台北國際電腦展的車流量；周邊連接南港展覽館、內湖機廠、中信金融園區等的空橋預計6月底至8月底前陸續完工，因應行人需求。（編輯：張銘坤）1140325