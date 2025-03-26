連鎖韓式料理店遭指老鼠亂竄 北市衛生局查獲不潔

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市中山區一家連鎖韓式料理店遭投訴有老鼠亂竄等食安疑慮，衛生局今天派員前往現場稽查，雖沒發現病媒或其出沒痕跡，但查獲作業區不潔等缺失，要求限期改善。

媒體報導，有民眾22日與家人到涓豆腐大直美麗華店用餐時看到老鼠亂竄，回家後就陸續感到身體不適，同行1人因上吐下瀉就醫，被診斷為急性腸胃炎。

台北市衛生局透過媒體群組表示，接獲民眾反映此事後，已在今天派員前往餐廳稽查，現場用餐區、食品作業區都沒有發現病媒或病媒出沒痕跡，食材保存狀況也尚符合規定。

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不過，衛生局指出，查獲冰箱上方通風口不潔、食品作業區不潔等衛生缺失，已責令限期改善，期屆複查若仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

涓豆腐回應，已將當天所有食材廢棄處理，並進行全店清潔消毒，同時委託專業消毒廠商入店，進行更大規模清消，以提供顧客更安心的用餐環境。（編輯：李錫璋）1140326