高雄辦走讀 帶領群眾深入瞭解新住民生活樣貌

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（中央社記者張已亷高雄30日電）高雄市新住民會館攜手獨立書店今天舉辦走讀，以充滿東南亞風情的大寮區大發黃昏市場為背景，帶領25名成員深入瞭解新住民生活樣貌，感受台灣與東南亞文化交融獨特氛圍。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，為促進多元文化與在地社區交流，高雄市新住民會館攜手關注移民議題的獨立書店「日閱書局」，在大寮區舉辦「越南多元文化走讀」，計有25名新住民及民眾參與走讀活動。

社會局指出，這次走讀地點為鄰近大發工業區的大發黃昏市場，市場是大寮居民日常採買據點，市場內以販售東南亞生鮮食材及雜貨為主，招牌與標示多以東南亞文字呈現，是許多東南亞餐廳食材主要供應地，對於新住民則是充滿家鄉味的地方。

社會局表示，由越南新住民黃清玄及日閱書局經營者朱珮甄擔任導覽員，帶領成員逐步走訪各個攤位認識特色食材，搭配書籍「餐桌上的家鄉」，讓參與者從料理中認識南洋食材與香料，同時讓社區民眾感受多元文化樣貌，激發大家對生活與文化融合思考。

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社會局指出，來自台灣的阿芬在這次走讀活動中大開眼界，各式各樣越南食材及料理映入眼簾，彷彿置身越南，透過美食與文化交流搭起橋梁，讓阿芬沉浸異國文化魅力。

社會局表示，高雄市新住民會館除了辦理多元文化活動之外，也是新住民第二個娘家，並提供法律諮詢及人才培力等活動，另外，會館一樓今年展出「全民『新』運動會－美麗新世界」主題展，促進新住民情感交流，展現多元文化豐富性。（編輯：李淑華）1140330