黑狗吠叫被趕下車狂追飼主 台中動保處開罰1.5萬元

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中日前有民眾在路上將黑狗趕下車揚長而去，留下黑狗在後方不斷追逐。動保處今天找到飼主，飼主稱因不斷吠叫，才趕下車「讓牠冷靜一下」，動保處依法開罰1.5萬元。

台中市動保處今天表示，日前接獲通報，有車主在東區環中東路、振興路口停等紅燈時，突然打開車門將車上的黑狗趕下車，隨後車輛揚長而去，留下黑狗在後方不斷追逐。動保處依照車牌調閱車輛車籍資料，會同警員前往飼主家中查看。

動保處人員現場發現當天被丟下車的黑狗，精神及體態良好，沒有受傷情形，初步調查，黑狗已完成寵物登記、絕育及狂犬病疫苗注射，飼主沒有被裁罰的紀錄。

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據了解，飼主稱當天黑狗在車上不斷吠叫，才會將狗趕下車，想讓牠冷靜一下，往前開了一小段路後，就將黑狗再接上車。

動保處表示，飼主將犬隻放出至道路，使動物置身在車輛往來頻繁的環境中，後續依違反動物保護法第20條第1項，裁處最高罰鍰新台幣1萬5000元。呼籲飼主遇到犬隻行為或飼養問題，應尋求專業協助，應避免動物遭受傷害。（編輯：郭諭儒）1140401